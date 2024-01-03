ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,4 arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 08:53:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,4 ve yıllık %11,3 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,04 trilyon $ seviyesinde yer alırken 2023 yılının ilk on bir ayında inşaat harcamaları yıllık %6,2 artışla 1,82 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,7 artışla 1,59 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %1,1 artışla 896,8 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Ekim ayına kıyasla %0,2 yükselerek 698,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %0,7’lik düşüşle 455,1 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,3 artışla 99,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %0,1 artışla 135,8 milyar $ oldu.