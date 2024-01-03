﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,4 arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 08:53:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,4 ve yıllık %11,3 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,04 trilyon $ seviyesinde yer alırken 2023 yılının ilk on bir ayında inşaat harcamaları yıllık %6,2 artışla 1,82 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,7 artışla 1,59 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %1,1 artışla 896,8 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Ekim ayına kıyasla %0,2 yükselerek 698,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.      

Kasım ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %0,7’lik düşüşle 455,1 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,3 artışla 99,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %0,1 artışla 135,8 milyar $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de Kasım ayında inşası başlayan ve tamamlanan konut sayısı yükselirken izin verilen konut sayısı geriledi

20 Ara | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe işçi alımları Kasım ayında yavaşladı

11 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,6 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

ABD’de yeni konut satışları Ekim ayında %5,6 azaldı

28 Kas | Çelik Haberler

ABD’de Ekim ayında inşası başlayan ve izin verilen konut sayısı artarken bitirilen konut sayısı düştü

20 Kas | Çelik Haberler

ABD inşaat sektörüne Ekim ayında 23.000 yeni işçi alındı

08 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Eylül ayında %0,4 arttı

02 Kas | Çelik Haberler

ABD’de yeni konut satışları Eylül ayında %12,3 arttı

26 Eki | Çelik Haberler

ABD’de Eylül ayında inşası başlayan ve bitirilen konut sayısı artarken izin verilen konut sayısı düştü

19 Eki | Çelik Haberler

ABD inşaat sektörüne Eylül ayında 11.000 yeni işçi eklendi

09 Eki | Çelik Haberler