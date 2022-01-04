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ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,4 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 10:04:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Kasım ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,62 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,4 ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,48 trilyon $ tahmininin ise %9,3 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk on bir ayında, inşaata yönelik harcamalar, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 1.35 trilyon $’a kıyasla %7,9 artışla 1,46 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,27 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,6 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 796,3 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,9 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %0,1 üzerinde yer alarak 477,3 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Kasım ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %0,2 altında yer alarak 352,3 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının, mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Ekim ayı tahminlerine kıyasla %0,3 artışla 82,3 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %0,8 altında yer alarak 102,2 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  inşaat  |  benzer haberler »


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