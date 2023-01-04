ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,2 arttı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:22:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayı verileri eklendiğinde ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların 2022 yılının sonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,81 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,2 ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,67 trilyon $ tahmininin ise %8,5 üzerinde yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım dönemi verileri eklendiğinde inşaata yönelik yapılan harcamalar 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,50 milyar $ seviyesinin %10,5 üzerinde yer alarak 1,66 trilyon $ oldu.

Kasım ayı verileri eklendiğinde özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,43 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,3 üzerinde yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 868 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %0,5 altında yer alıyor. Söz konusu ayda konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Ekim ayı tahminlerine kıyasla %1,7 artarak 558,3 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Kasım ayı verileri eklendiğinde kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %0,1 altında yer alarak 381,1 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ekim ayı tahminlerine kıyasla %0,1 artarak 81,3 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %1 altında yer alarak 115 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.