﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat harcamaları Haziran ayında %1,1 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:16:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,76 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,1 altında ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 1,63 trilyon $ tahmininin ise %8,3 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Haziran dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 766 milyar $ seviyesinin %10,7 üzerinde yer alarak 848,2 milyar $ oldu.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,3 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 923,7 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,6 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerine kıyasla %0,5 düşerek 492,7 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %0,5 altında yer alarak 345,9 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 77,5 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %2,7 altında yer alarak 97,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD'de yeni konut satışları Haziran ayında %8,1 azaldı

27 Tem | Çelik Haberler

ABD’de sıcak sac fiyatları 2020 yılı Aralık ayından beri en düşük seviyesinde

25 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Haziran ayında izin verilen, inşası başlatılan ve bitirilen konut sayısı düştü

20 Tem | Çelik Haberler

ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Haziran ayında aylık %1,1 arttı

18 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Mayıs ayında %0,1 düştü

04 Tem | Çelik Haberler

ABD'de yeni konut satışları Mayıs ayında %10,7 arttı

27 Haz | Çelik Haberler

ABD’de Mayıs ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düşerken, bitirilen konut sayısı arttı

17 Haz | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe istihdam Mayıs ayında arttı

07 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Nisan ayında %0,2 arttı

02 Haz | Çelik Haberler

ABD'de yeni konut satışları Nisan ayında %16,6 düştü

25 May | Çelik Haberler