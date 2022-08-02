ABD’nin inşaat harcamaları Haziran ayında %1,1 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:16:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,76 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,1 altında ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 1,63 trilyon $ tahmininin ise %8,3 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Haziran dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 766 milyar $ seviyesinin %10,7 üzerinde yer alarak 848,2 milyar $ oldu.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,3 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 923,7 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,6 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerine kıyasla %0,5 düşerek 492,7 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %0,5 altında yer alarak 345,9 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 77,5 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %2,7 altında yer alarak 97,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.