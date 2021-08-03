ABD’nin inşaat harcamaları Haziran ayında %0,1 arttı

Salı, 03 Ağustos 2021 10:19:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,55 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %0,1, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 1,43 trilyon $ tahmininin %8,2 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk altı ayında ise, inşaata yönelik harcamalar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 698,8 milyar $’a kıyasla %5,4 artışla 736,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,21 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %0,4 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 763,4 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Mayıs ayı tahmininin %1,1 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 451,8 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Haziran ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %1,2 altında yer alarak 337 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerine kıyasla %0,8 düşüşle 81,3 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Mayıs ayı tahminlerinin %5,3 altında yer alarak 92,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.