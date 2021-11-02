ABD’nin inşaat harcamaları Eylül ayında %0,5 düştü

Salı, 02 Kasım 2021 09:33:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,57 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,5 altında, 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,45 trilyon $ tahmininin ise %7,8 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında, inşaata yönelik harcamalar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1.09 trilyon $’a kıyasla %7,1 artışla 1,17 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,22 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,5 altında bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 773,5 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,4 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %0,6 altında yer alarak 456,4 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 343,7 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının, mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerine kıyasla %0,9 artışla 80,7 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 99,8 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.