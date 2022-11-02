ABD’nin inşaat harcamaları Eylül ayında %0,2 arttı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:18:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,81 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,2 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 1,63 trilyon $ tahmininin ise %10,9 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Eylül dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,21 milyar $ seviyesinin %11,4 üzerinde yer alarak 1,35 trilyon $ oldu.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,45 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,4 üzerinde yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 918 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oranın, revize edilmiş Ağustos ayı tahminine kıyasla neredeyse değişiklik göstermediği görülüyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerine kıyasla %1 artarak 532,3 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %0,4 altında yer alarak 360,9 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerine kıyasla değişiklik göstermeyerek 78,2 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %1,7 üzerinde yer alarak 108,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.