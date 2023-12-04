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ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,6 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:29:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında aylık %0,6 ve yıllık %10,7 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,03 trilyon $ seviyesinde yer alırken yılın ilk on ayında inşaat harcamaları yıllık %5,6 artışla 1,65 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,7 artışla 1,58 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %1,2 artışla 884 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Eylül ayına kıyasla %0,1 yükselişle 694 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında kamu binası inşaatı harcamalarında aylık %0,2’lik artış görülürken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,4 artışla 97,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %0,3 artışla 132 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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