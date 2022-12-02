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ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,3 azaldı

Cuma, 02 Aralık 2022 09:29:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,79 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,3 altında ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1,64 trilyon $ tahmininin ise %9,2 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Ekim dönemi verileri eklendiğinde inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,36 milyar $ seviyesinin %10,8 üzerinde yer alarak 1,50 trilyon $ oldu.

Ekim ayı verileri eklendiğinde özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,5 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 887,2 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,3 altında yer alıyor. Söz konusu ayda konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Eylül ayı tahminlerine kıyasla %0,8 düşerek 533,2 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ekim ayı verileri eklendiğinde kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %0,6 üzerinde yer alarak 374,6 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Eylül ayı tahminlerine kıyasla %0,5 artarak 79,4 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %0,8 altında yer alarak 113,4 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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