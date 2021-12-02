ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,2 arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 10:08:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,59 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,2 ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,47 trilyon $ tahmininin ise %8,6 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk on ayında, inşaata yönelik harcamalar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1.23 trilyon $’a kıyasla %7,5 artışla 1,32 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,24 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,2 altında bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 774,7 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %0,5 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %0,2 üzerinde yer alarak 470,3 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ekim ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %1,8 üzerinde yer alarak 353 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının, mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Eylül ayı tahminlerine kıyasla %0,2 artışla 82,2 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %2,4 üzerinde yer alarak 102,5 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.