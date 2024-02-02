ABD’nin inşaat harcamaları Aralık ayında %0,9 arttı

Cuma, 02 Şubat 2024 09:24:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,9 ve yıllık %13,9 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,09 trilyon $ seviyesinde yer alırken 2023 yılında inşaat harcamaları 2022’ye kıyasla %7 artışla 1,98 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,7 artışla 1,62 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %1,4 artışla 911,7 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Kasım ayına kıyasla %0,2 yükselerek 708 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %1,3’lük artışla 476,3 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,1 düşüşle 100,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %0,1 artışla 151,2 milyar $ oldu.