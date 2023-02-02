ABD’nin inşaat harcamaları Aralık ayında %0,4 azaldı

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:39:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayı verileri eklendiğinde ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların 2022 yılının sonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,80 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %0,4 altında ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,68 trilyon $ tahmininin ise %7,7 üzerinde yer alıyor.

Yılın tamamına ait veriler eklendiğinde inşaata yönelik yapılan harcamalar 2021 yılında kaydedilen 1,63 milyar $ seviyesinin %10,2 üzerinde yer alarak 1,79 trilyon $ oldu.

Aralık ayı verileri eklendiğinde özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %0,4 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 857,2 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %0,3 altında yer alıyor. Söz konusu ayda konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine kıyasla %0,5 düşerek 570 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Söz konusu yılda özel konut inşaatlarına yönelik harcamalar bir önceki yıl kaydedilen 1,28 milyar $ seviyesine kıyasla %11,7 artışla 1.43 milyar $ seviyesine yükseldi. Konut inşaatı 2021 yılında kaydedilen 793,7 milyar $’a kıyasla %13,3 artışla 899,1 milyar $ ve konut dışı inşaat 485,8 milyar $ seviyesine kıyasla %9,1 artışla 530,1 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Aralık ayı verileri eklendiğinde kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %0,4 altında yer alarak 382,7 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine kıyasla %0,3 düşerek 84,2 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %1,1 üzerinde yer alarak 117,3 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.

Yılın tamamında kamu inşaatına yönelik harcamalar bir önceki yıl kaydedilen 347 milyar $’a kıyasla %4,8 artışla 363,6 milyar $ oldu. Eğitim binası harcamaları 2021 yılında kaydedilen 82,3 milyar $ seviyesine kıyasla %2,6 düşüşle 80,2 milyar $ ve kara yolu yapım harcamaları 100,2 milyar $ seviyesine kıyasla %8,6 artışla 108,9 milyar $ seviyelerinde yer aldı.