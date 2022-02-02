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ABD’nin inşaat harcamaları Aralık ayında %0,2, 2021 yılında %8,2 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 09:50:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,63 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %0,2 ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,50 trilyon $ tahmininin ise %9 üzerinde yer alıyor.

2021 yılında inşaata yönelik harcamalar, 2020 yılında kaydedilen 1,46 trilyon $’a kıyasla %8,2 artışla 1,58 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,29 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %0,7 üzerinde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 810,3 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %1,1 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 482,6 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

2021 yılında özel konut inşaatlarına yönelik harcamalar, 2020 yılında kaydedilen 1,10 trilyon $’a kıyasla %12,2 artışla 1,24 trilyon $ seviyesinde kaydedildi. Konut inşaatı, 628,9 milyar $ seviyesinde yer alan 2020 yılı rakamına kıyasla %23,2 artışla 774,9 milyar $ olurken, konut dışı inşaat 2020 yılında kaydedilen 479 milyar $’a kıyasla 2,3 düşüşle 467,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %1,6 altında yer alarak 347 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine kıyasla %1,4 düşüşle 81 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %0,1 üzerinde yer alarak 103,5 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.

2021 yılında kamu inşaatına yönelik harcamalar, 2020 yılında kaydedilen 361,2 milyar $’a kıyasla %4,2 düşüşle 346,2 milyar $ oldu. Eğitim binası inşaat harcamaları, 89,1 milyar $ seviyesinde yer alan 2020 yılı rakamına kıyasla %7,6 düşerek 82,4 milyar $ ve kara yolu yapımı harcamalarının ise 2020 yılında kaydedilen 99,5 milyar $’a kıyasla 99,7 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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