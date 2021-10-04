ABD’nin inşaat harcamaları Ağustos ayında neredeyse değişmedi

Pazartesi, 04 Ekim 2021 09:52:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ağustos ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,58 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahminine kıyasla neredeyse değişim göstermezken, 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,45 trilyon $ tahmininin ise %8,9 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın ilk sekiz ayında, inşaata yönelik harcamalar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 966,7 milyar $’a kıyasla %7 artışla 1,03 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,24 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %0,1 altında bulunuyor. Konut inşaatı, mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 786,6 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %0,4 üzerinde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %1 altında yer alarak 455,6 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin, revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %0,5 üzerinde yer alarak 341,9 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının, mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerine kıyasla %1,1 artışla 79,8 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %1,6 üzerinde yer alarak 98,3 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.