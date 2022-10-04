ABD’nin inşaat harcamaları Ağustos ayında %0,7 azaldı

Salı, 04 Ekim 2022 09:26:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Ağustos ayı verileri eklendiğinde, ülkede inşaata yönelik yapılan harcamaların yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,78 trilyon $ seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %0,7 altında ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 1,64 trilyon $ tahmininin ise %8,5 üzerinde yer alıyor.

Bu yılın Ocak-Ağustos dönemi verileri eklendiğinde, inşaata yönelik yapılan harcamalar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,06 milyar $ seviyesinin %10,9 üzerinde yer alarak 1,18 trilyon $ oldu.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,42 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %0,6 altında yer alıyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 912,9 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran, revize edilmiş Temmuz ayı tahmininin %0,9 altında yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin de revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerine kıyasla %0,1 düşerek 513,1 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ağustos ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %0,8 altında yer alarak 355,3 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %0,4 altında yer alarak 77,6 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu yapımı harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Temmuz ayı tahminlerinin %1,4 altında yer alarak 102 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.