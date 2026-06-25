ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2026’nın Nisan ayında %45,9 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %45,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %89 artışla 103.510 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 38,58 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 31,12 milyon $’a kıyasla 54,39 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 63.871 mt’a kıyasla 69.751 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 16.475 mt ile Malezya, 10.489 mt ile Brezilya ve 5.199 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.