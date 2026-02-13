ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Kasım ayında %51,5 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025 yılının Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %51,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %62,7 düşüşle 24.633 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 43,4 milyon $’a kıyasla 13,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke 11.140 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 7.932 mt ile Türkiye, 3.853 mt ile Venezuela ve 1.029 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.