ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %21,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %21,3 ve yıllık %70,1 artışla 125.530 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 54,40 milyon $'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 39,31 milyon $'a kıyasla 68,61 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 69.751 mt'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 1.011 mt'a kıyasla 79.038 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 25.208 mt ile Türkiye, 9.809 mt ile Brezilya, 4.657 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.313 mt ile Malezya takip etti.