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ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %21,3 yükseldi

Perşembe, 30 Temmuz 2026 10:05:19 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %21,3 ve yıllık %70,1 artışla 125.530 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 54,40 milyon $'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 39,31 milyon $'a kıyasla 68,61 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 69.751 mt'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 1.011 mt'a kıyasla 79.038 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 25.208 mt ile Türkiye, 9.809 mt ile Brezilya, 4.657 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 4.313 mt ile Malezya takip etti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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