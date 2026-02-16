ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Kasım ayında %44,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayına kıyasla %44,7 ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %75,9 düşüşle 4.505 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 6,76 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 14,92 milyon $’a kıyasla 3,34 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 6.176 mt’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 14.215 mt’a kıyasla 3.030 mt ile Kanada oldu. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.