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ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Nisan ayında %14,9 geriledi

Çarşamba, 24 Haziran 2026 15:00:28 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayına kıyasla %14,9 ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %18,8 düşüşle 4.379 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 4,08 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 4,89 milyon $’a kıyasla 4,26 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 2.558 mt’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 3.744 mt’a kıyasla 2.838 mt ile Kanada oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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