ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2026’nın Ocak ayında %76,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %76,3 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %38,5 düşüşle 101.984 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 31,91 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 105,22 milyon $’a kıyasla 56,86 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 49.880 mt ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 29.953 mt’a kıyasla 47.112 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 19.572 mt ile Portekiz, 17.11 mt ile Brezilya ve 9.225 mt ile Güney Kore takip etti.