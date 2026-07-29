ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %20,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %20,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %62,2 düşüşle 5.264 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4,26 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 12,10 milyon $'a kıyasla 5,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.838 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 8.362 mt'a kıyasla 3.314 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.