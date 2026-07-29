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ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %20,2 arttı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 09:45:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %20,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %62,2 düşüşle 5.264 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4,26 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 12,10 milyon $'a kıyasla 5,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.838 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 8.362 mt'a kıyasla 3.314 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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