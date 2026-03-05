ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayına kıyasla %26,5 ve bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %73 düşüşle 3.311 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 3,34 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 10,06 milyon $’a kıyasla 2,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.030 mt’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 10.172 mt’a kıyasla 2.403 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.