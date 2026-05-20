ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2026’nın Mart ayında %31,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %31,9 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %17,2 düşüşle 70.941 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 56,66 milyon $’a ve 2025’in Mart ayında kaydedilen 52,25 milyon $’a kıyasla 38,58 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 66.498 mt’a kıyasla 63.871 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 3.983 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.