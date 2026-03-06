 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Aralık ayında keskin artış kaydetti

Cuma, 06 Mart 2026 12:19:41 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %134,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,4 artışla 57.847 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 13,48 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 39,53 milyon $’a kıyasla 31,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.931 mt’a kıyasla 49.880 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 4.050 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 1.660 mt ile Güney Kore ve 1.472 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Aralık ayında %26,5 geriledi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Kasım ayında %44,7 düştü

16 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Kasım ayında %51,5 düşüş kaydetti

13 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Ağustos ayında %44,2 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Ağustos ayında %40,8 düşüş kaydetti

18 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Temmuz ayında %11,5 artış kaydetti

30 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Temmuz ayında %51,8 geriledi

26 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Haziran ayında %44,5 düşüş kaydetti

26 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Haziran ayında %71,1 yükseldi

25 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Mayıs ayında %57,8 yükseldi

28 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis