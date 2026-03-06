ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Aralık ayında keskin artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %134,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,4 artışla 57.847 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 13,48 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 39,53 milyon $’a kıyasla 31,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.931 mt’a kıyasla 49.880 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi 4.050 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 1.660 mt ile Güney Kore ve 1.472 mt ile Brezilya takip etti.