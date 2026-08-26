ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Haziran ayında %20,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,2 ve yıllık %20,6 düşüşle 100.216 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 68,61 milyon $'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 67,20 milyon $'a kıyasla 51,13 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 79.038 mt'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 141 mt'a kıyasla 95.054 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 2.348 mt ile Meksika ve 1.429 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.