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ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Haziran ayında %20,2 düştü

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 09:50:19 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,2 ve yıllık %20,6 düşüşle 100.216 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 68,61 milyon $'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 67,20 milyon $'a kıyasla 51,13 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 79.038 mt'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 141 mt'a kıyasla 95.054 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 2.348 mt ile Meksika ve 1.429 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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