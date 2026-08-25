ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %19,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %19,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,4 düşüşle 6.299 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 5,02 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 7,04 milyon $'a kıyasla 6,23 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.314 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 6.007 mt'a kıyasla 4.139 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 1.040 mt ile Bahamalar izledi. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı