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ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %19,7 arttı

Salı, 25 Ağustos 2026 10:06:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %19,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,4 düşüşle 6.299 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 5,02 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 7,04 milyon $'a kıyasla 6,23 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.314 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 6.007 mt'a kıyasla 4.139 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 1.040 mt ile Bahamalar izledi. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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