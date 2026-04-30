ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Tosyalı Algerie’nin söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti ve nihai ağırlıklı ortalama damping marjını Tosyalı Algerie ile diğer Cezayir merkezli üreticiler ve ihracatçılar için %127,32 olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarında geçici ağırlıklı ortalama damping marjı %127,32’den açıklanmıştı.