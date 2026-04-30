ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 30 Nisan 2026 10:13:25 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Tosyalı Algerie’nin söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti ve nihai ağırlıklı ortalama damping marjını Tosyalı Algerie ile diğer Cezayir merkezli üreticiler ve ihracatçılar için %127,32 olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarında geçici ağırlıklı ortalama damping marjı %127,32’den açıklanmıştı.


Benzer Haber ve Analizler

ABD Meksika ve Türkiye’den ithal inşaat demirine vergi uygulamaya devam edecek

13 Nis | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

10 Nis | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

06 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında keskin artış kaydetti

25 Mar | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

16 Mar | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD, Meksika ve Türkiye’den ithal inşaat demiri için dönem sonu incelemesi başlattı

19 Şub | Çelik Haberler

ABD Çolakoğlu’dan ithal inşaat demirine geçici vergi getirdi

26 Oca | Çelik Haberler

ABD üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici teşvik oranları açıkladı

15 Oca | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

23 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




