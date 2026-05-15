ABD Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boruya yönelik 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 tarihleri kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Tubos de Acero de Mexico, S.A.’nın (TAMSA) söz konusu ürünü inceleme dönemi içinde ABD’ye normal değerlerin altından sattığını tespit etti ve geçici ortalama ağırlıklı damping marjını %1,62 olarak belirledi.

Bununla birlikte Siderca S.A.I.C. ve Vallourec Oil & Gas Mexico, S.A. de C.V.’ye yönelik incelemeler ABD’ye bahsi geçen ürünün satışını gerçekleştirmedikleri için geri çekildi.