ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine geçici vergi getirdi

Perşembe, 14 Mayıs 2026 10:36:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 tarihleri kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Deacero S.A.P.I. de C.V. ve I.N.G.E.T.E.K.N.O.S. Estructurales, S.A. de C.V.’den oluşan Deacero Group’un söz konusu ürünü inceleme dönemi içinde ABD’ye normal değerlerin altından sattığını tespit etti ve geçici ortalama ağırlıklı damping marjını %8,45 olarak belirledi.

Bununla birlikte Grupo Acerero S.A. de C.V., Grupo Simec S.A.B. de C.V. ve iştirakleri ile Sidertul S.A. de C.V.’ye yönelik incelemeler geri çekildi.


