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ABD’nin hurda ihracatı Nisan’da aylık %13,5 yükseldi

Çarşamba, 18 Haziran 2025 09:53:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %13,5 artış ve yıllık %12,3 düşüşle 1.057.121 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %7,3 ve yıllık %81,4 düşüşle 288.610 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 164.113 mt ile Bangladeş, 88.959 mt ile Hindistan ve 86,630 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 415,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 523,6 milyon $’a kıyasla 462,5 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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