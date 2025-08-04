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ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Mayıs ayında %17,3 arttı

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 10:35:05 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %17,3 artış ve yıllık %19 düşüşle 1.239.874 mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %23,6 artış ve yıllık %7,6 düşüşle 356.602 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 260.299 mt ile Bangladeş, 104.619 mt ile Hindistan ve 95,612 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 462,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 642,9 milyon $’a kıyasla 534,3 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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