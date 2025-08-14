ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Haziran ayında %19,1 düştü

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %19,1 ve yıllık %23,7 düşüşle 1.003.475 mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %10,5 ve yıllık %10,7 düşüşle 319.302 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 108.602 mt ile Tayvan, 84.522 mt ile Hindistan ve 77,364 mt ile Vietnam takip etti.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 534,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 571 milyon $’a kıyasla 443,1 milyon $ oldu.