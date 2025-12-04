ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Ağustos ayında %10,5 yükseldi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %10,5 ve yıllık %34,2 düşüşle 1.113.217 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %23,7 artış ve yıllık %67,8 düşüşle 323.159 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 149.491 mt ile Vietnam, 85.679 mt ile Tayvan ve 80,498 mt ile Meksika takip etti.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 434,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 682 milyon $’a kıyasla 482,8 milyon $ oldu.