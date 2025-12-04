 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Ağustos ayında %10,5 yükseldi

Perşembe, 04 Aralık 2025 10:17:56 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %10,5 ve yıllık %34,2 düşüşle 1.113.217 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %23,7 artış ve yıllık %67,8 düşüşle 323.159 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 149.491 mt ile Vietnam, 85.679 mt ile Tayvan ve 80,498 mt ile Meksika takip etti.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 434,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 682 milyon $’a kıyasla 482,8 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın vergilerini iptal etmesi ithalatta yeniden artışa yol açabilir

14 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Temmuz ayında %25,2 artış kaydetti

02 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Temmuz ayında %17,9 azaldı

02 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Temmuz ayında %10,8 azaldı

01 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Temmuz ayında %20,3 düşüş kaydetti

01 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Temmuz ayında %11,5 artış kaydetti

30 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Temmuz ayında %23,3 azaldı

30 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Temmuz ayında %0,1 düştü

26 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Temmuz ayında %51,8 geriledi

26 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis