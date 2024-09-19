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ABD’nin hat borusu ithalatı Temmuz’da aylık %35,3 düştü

Perşembe, 19 Eylül 2024 17:23:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin hat borusu ithalatı, bir önceki aya kıyasla %35,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %33,7 düşüşle 39.470 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 79 milyon $’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 103,6 milyon $’a kıyasla 56,3 milyon $ oldu. 

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 30.914 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 12.621 mt’a kıyasla 16.772 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 5.458 mt ile Meksika, 3.362 mt ile İngiltere, 2.841 mt ile Brezilya, 2.291 mt ile Tayland, 1.734 mt ile Romanya ve 1.440 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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