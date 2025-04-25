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ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat’ta aylık %31,8 düşüş kaydetti

Cuma, 25 Nisan 2025 09:38:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Şubat bir önceki aya kıyasla %31,8 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %47,2 artışla 53.910 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 106,4 milyon $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 39,2 milyon $’a kıyasla 80,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, 17.136 mt ile Ocak ve 2024 yılının aynı ayında hat borusu ithal edilmeyen Türkiye oldu. Türkiye’yi, 17.029 mt ile Güney Kore, 6.632 mt ile Ukrayna, 5.089 mt ile Meksika, 2.199 ile Japonya, 1.509 ile Hindistan ve 1.137 mt ile Gürcistan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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