ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %18,2 düştü

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:00:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayına göre %18,2 düşüş ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %19,6 artışla 21.845 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ocak ayında kaydedilen 23,9 milyon $ ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a kıyasla 16,7milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 11.622 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında yapılan 1.796 mt’a kıyasla 15.675 mt ithalat yapılan Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’yi 2.464 mt ile Meksika takip etti.