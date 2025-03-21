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ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak’ta aylık %68,6 artış kaydetti

Cuma, 21 Mart 2025 09:57:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ocak bir önceki aya kıyasla %68,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %80,1 artışla 79.019 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 65 milyon $’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 65,9 milyon $’a kıyasla 106,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 20.200 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.282 mt’a kıyasla 28.272 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 12.985 mt ile Meksika, 7.139 mt ile Ukrayna, 4.117 mt ile Brezilya, 4.027 ile İngiltere, 3.098 ile Romanya ve 2.999 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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