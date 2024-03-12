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ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayında aylık %12,3 azaldı

Salı, 12 Mart 2024 09:14:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %12,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %33,8 düşüşle 149.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 70,5 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 130,7 milyon $’a kıyasla 65,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 27.215 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 20.566 mt’a kıyasla 19.282 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.702 mt ile Meksika, 2.976 mt ile Güney Afrika, 2.953 mt ile Romanya ve 2.897 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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