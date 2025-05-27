ABD’nin hat borusu ithalatı Mart’ta aylık %44,3 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin hat borusu ithalatı, bir önceki aya kıyasla %44,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %10,7 artışla 77.803 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 80,2 milyon $’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 83,5 milyon $’a kıyasla 103,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 17.029 mt ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 35.568 mt’a kıyasla 33.321 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.457 mt ile Türkiye, 7.627 mt ile Meksika, 5.332 mt ile Hindistan, 3.557 mt ile Brezilya, 2.549 mt ile Tayland, 2.436 ile İngiltere, 1.647 ile İspanya ve 1.169 mt ile Gürcistan takip etti.