ABD’nin hat borusu ithalatı Mart’ta aylık %221,2 yükseldi

Cuma, 31 Mayıs 2024 13:46:12 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin hat borusu ithalatı, bir önceki aya kıyasla %221,2 ve yıllık %30,9 artışla 70.429 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 104,9 milyon $’a kıyasla 85,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 5.985 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 19.050 mt’a kıyasla 35.622 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 12.661 mt ile Ukrayna, 8.965 mt ile Meksika, 2.027 mt ile İngiltere ve 1.930 mt ile Hindistan takip etti.