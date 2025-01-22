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ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım’da aylık %22,9 artış kaydetti

Çarşamba, 22 Ocak 2025 09:29:26 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %22,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %51,9 artışla 57.639 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 61,4 milyon $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 44,8 milyon $’a kıyasla 83,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 18.212 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 8.124 mt’a kıyasla 27.764 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 9.511 mt ile Meksika, 2.633 mt ile İngiltere, 2.625 mt ile Tayland, 2.552 ile Japonya, 2.344 ile İtalya ve 1.992 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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