ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %60,9 düştü

Salı, 16 Ocak 2024 09:37:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %60,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %42,5 düşüşle 27.701 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 102,7 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 85,4 milyon $’a kıyasla 44,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 22.782 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 9.279 mt’a kıyasla 8.125 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.199 mt ile Brezilya, 2.712 mt ile Japonya, 2.403 mt ile Hindistan ve 2.005 mt ile Meksika takip etti.