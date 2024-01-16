﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %60,9 düştü

Salı, 16 Ocak 2024 09:37:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %60,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %42,5 düşüşle 27.701 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 102,7 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 85,4 milyon $’a kıyasla 44,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 22.782 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 9.279 mt’a kıyasla 8.125 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.199 mt ile Brezilya, 2.712 mt ile Japonya, 2.403 mt ile Hindistan ve 2.005 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden artarken ABD’de düştü

15 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım ayında %47,9 düştü

15 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları artış kaydetti

12 Oca | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları farklı seyirler izledi

11 Oca | Boru

Ukraynalı Interpipe’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

11 Oca | Çelik Haberler

ABD İtalyan Dalmine’den ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

11 Oca | Çelik Haberler

ABD Brezilya’dan ithal kaynaklı boruya uyguladığı antidamping vergisini kaldırdı

11 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yerel API X-52 hat borusu fiyatları

11 Oca | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları aşağı yönlü

10 Oca | Boru

ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya geçici antidamping vergileri getirdi

10 Oca | Çelik Haberler