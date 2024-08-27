 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hat borusu ithalatı Haziran ayında aylık %24,5 azaldı 

Salı, 27 Ağustos 2024 10:23:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %24,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,5 düşüşle 60.068 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 96 milyon $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 107,3 milyon $’a kıyasla 78,9 milyon $ oldu.  

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 48.334 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 36.072 mt’a kıyasla 30.914 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.045 mt ile Ukrayna, 4.211 mt ile İngiltere, 4.210 mt ile Meksika, 2.565 mt ile Brezilya, 2.348 mt ile İtalya, 2.111 mt ile Güney Afrika, 2.045 mt ile İspanya ve 1.097 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada, Çin’den çelik ithalatındaki artışla mücadele için %25 ilave vergi uygulayacak

27 Ağu | Çelik Haberler

Hyundai Steel ve SeAH Steel karbonu azaltılmış levha ve boru için iş birliği yapıyor

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Haziran ayında aylık %26,8 geriledi

27 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları alımların yavaşlığına rağmen yatay

23 Ağu | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları durgunluk nedeniyle gevşemeye devam etti

22 Ağu | Boru

Meksikalı Aceros ChulaVista genişletme projesine 25 milyon $ yatıracak

22 Ağu | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları vadeli fiyatların artması sayesinde yatay

21 Ağu | Boru

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis