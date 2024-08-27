ABD’nin hat borusu ithalatı Haziran ayında aylık %24,5 azaldı 

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %24,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,5 düşüşle 60.068 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 96 milyon $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 107,3 milyon $’a kıyasla 78,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 48.334 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 36.072 mt’a kıyasla 30.914 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.045 mt ile Ukrayna, 4.211 mt ile İngiltere, 4.210 mt ile Meksika, 2.565 mt ile Brezilya, 2.348 mt ile İtalya, 2.111 mt ile Güney Afrika, 2.045 mt ile İspanya ve 1.097 mt ile Türkiye takip etti.