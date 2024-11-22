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ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül’de aylık %7,7 geriledi

Cuma, 22 Kasım 2024 09:24:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %7,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,1 artışla 58.546 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 84,4 milyon $’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 85,2 milyon $’a kıyasla 89,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 40.975 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 27.803 mt’a kıyasla 31.404 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.686 mt ile Ukrayna, 3.632 mt ile Japonya, 3.396 mt ile Meksika, 2.283 ile Brezilya, 2.266 ile Almanya ve 1.660 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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