ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %27,4 arttı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 09:20:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %27,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,5 düşüşle 70.763 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 85,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 130,6 milyon $’a kıyasla 102,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 27.804 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 35.279 mt’a kıyasla 22.782 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.284 mt ile Vietnam, 7.033 mt ile Hindistan, 4.906 mt ile Güney Afrika ve 4.599 mt ile Meksika takip etti.