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ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık’ta aylık %18,7 düşüş kaydetti

Cuma, 21 Şubat 2025 09:39:25 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %18,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 46.868 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 83,6 milyon $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 70,5 milyon $’a kıyasla 65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 27.764 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 27.215 mt’a kıyasla 20.200 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.958 mt ile Meksika, 6.452 mt ile Ukrayna, 2.757 mt ile Hindistan, 1.924 ile Romanya, 1.527 ile Almanya ve 1.498 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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