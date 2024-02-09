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ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %80,6 yükseldi

Cuma, 09 Şubat 2024 09:15:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %80,6 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %29,2 düşüşle 50.029 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 44,8 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 141 milyon $’a kıyasla 70,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 8.125 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 36.030 mt’a kıyasla 27.213 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 6.583 mt ile Ukrayna, 4.357 mt ile Meksika, 3.629 mt ile Brezilya ve 1.882 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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