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ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında aylık %37,4 yükseldi

Çarşamba, 23 Ekim 2024 09:33:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %37,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,9 düşüşle 63.029 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 56,3 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 101,4 milyon $’a kıyasla 84,4 milyon $ oldu. 

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 16.772 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 35.828 mt’a kıyasla 40.975 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.430 mt ile Ukrayna, 3.704 mt ile Japonya, 2.628 mt ile Meksika, 2.491 ile İtalya, 2.025 ile Tayland ve 1.221 mt ile Güney Afrika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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