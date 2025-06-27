ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Nisan ayında %48,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Nisan bir önceki aya kıyasla %48,3 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %9,9 artışla 40.241 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 103,8 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 65,3 milyon $’a kıyasla 57,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 33.321 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.120 mt’a kıyasla 14.118 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 1.598 mt ile Meksika, 7.399 mt ile Ukrayna, 4.180 mt ile İtalya, 2.231 ile İngiltere ve 2.264 mt ile İtalya takip etti.